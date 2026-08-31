Çerkezköy'de Kaza: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
Tugay Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, araçlar refüje çıktı ve sinyalizasyon direği devrildi. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Tugay Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 PRH 35 plakalı otomobil ile 59 ACN 413 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar orta refüje çıktı, sinyalizasyon direği devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.