Tekirdağ'da hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.C. idaresindeki 59 AKG 129 plakalı hafif ticari araç, Çene Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Y.A. yönetimindeki 22 ACE 347 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.A. ve Y.A.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA