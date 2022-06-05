Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı - Haberler

Tekirdağ'da gübre yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı. TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyonet takla atarak karşı şeride devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, 100'üncü Yıl Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.M.'nin kullandığı 59 AY 693 plakalı gübre yüklü kamyonet, iddiaya göre, freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Karşı şeride devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyoneti gören 3 sürücü otomobillerini durdurmak isterken birbirine çarptı. Otomobillerde hasar oluştu, sürücüler yaralanmadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından 3 yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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