Tekirdağ'da GSM Şirketi Çalışanı Elektrikçi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir GSM şirketinin direğinde bakım yapan elektrikçi Tarık Baş (43), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Malkara'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan GSM şirketine ait direkte meydana geldi. Elektrikçilik yapan Tarık Baş, bu sabah saatlerinde bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı. Baş, bu sırada akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Tarık Baş'ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baş'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.