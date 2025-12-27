Tekirdağ'da 'Gönülden Dile Türkülerimiz' konseri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'ın sanat danışmanlığını ve solistliğini üstlendiği gecede, farklı eserler sanatseverlerle buluştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm saz heyetine ve icra topluluğuna teşekkür etti.

Taşan, Çayır'a teşekkür belgesi takdim etti.

Konsere, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.