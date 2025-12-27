Haberler

Tekirdağ'da "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi

Tekirdağ'da 'Gönülden Dile Türkülerimiz' konseri düzenlendi
Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen geceye, sanatseverler ilgi gösterdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, konserin ardından sanatçılara teşekkür etti ve Dr. Kadir Çayır'a teşekkür belgesi verdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Gönülden Dile Türkülerimiz" konseri düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'ın sanat danışmanlığını ve solistliğini üstlendiği gecede, farklı eserler sanatseverlerle buluştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm saz heyetine ve icra topluluğuna teşekkür etti.

Taşan, Çayır'a teşekkür belgesi takdim etti.

Konsere, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
