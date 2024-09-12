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Tekirdağ'da gemiden düşen Hindistanlı personel kayboldu

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MARMARA Denizinin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind (22), kayboldu. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 3 botla Govind'i arama çalışması başlatıldı.

MARMARA Denizinin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind (22), kayboldu. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 3 botla Govind'i arama çalışması başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son sabah saat 10.40'da gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 2'si sahil güvenlik, biri kıyı emniyete ait olmak üzere 3 botla sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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