Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormana kurulan fotokapan 2 karacayı görüntüledi

Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormana kurulan fotokapan 2 karacayı görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana yaban hayatını gözlemlemek amacıyla hayvanseverler tarafından kurulan fotokapan, 2 karacayı görüntüledi. Görüntülerde 2 karacanın orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapana yansıyan görüntülerde 2 karacanın ormanın içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA