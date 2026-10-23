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Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormana kurulan fotokapan 2 karacayı görüntüledi

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Tekirdağ'da Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana yaban hayatını gözlemlemek amacıyla hayvanseverler tarafından kurulan fotokapan, 2 karacayı görüntüledi. Görüntülerde 2 karacanın orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Fotokapana yansıyan görüntülerde 2 karacanın ormanın içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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