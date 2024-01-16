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Fabrika inşaatında göçük! Tonlarca toprağın altında kalan 1 işçi can verdi, 1 işçi yaralandı

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Tekirdağ'da fabrika inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrika inşaatında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Zekeriye Midilli (39) hayatını kaybetti, Adem Kalaycı (24) yaralı olarak kurtarıldı.

2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olay, dün öğleden sonra Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana geldi. Hafriyat çalışması sırasında 9 metre derinlikte çalışan Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrika inşaatında göçük! Tonlarca toprağın altında kalan 1 işçi can verdi, 1 işçi yaralandı

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekipler, dinleme yaparak başlattıkları kurtarma çalışmasında 12 saat sonra Adem Kalaycı'yı, yaralı olarak toprak altından kurtardı. Kalaycı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler bir süre sonra Zekeriya Midilli'nin cansız bedenine ulaştı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman çalışmaları takip ederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrika inşaatında göçük! Tonlarca toprağın altında kalan 1 işçi can verdi, 1 işçi yaralandı

Fabrika inşaatında göçük! Tonlarca toprağın altında kalan 1 işçi can verdi, 1 işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İş Kazası Güvenlik Acil Durum Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

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