Tekirdağ'da elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Mahmut Ercan'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürüsü B.B. tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki gün önce Yeşiltepe Mahallesi Edirne Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mahmut Ercan'ın kullandığı elektrikli bisiklete, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan Ercan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel