Tekirdağ'da Dr. Dilşah Ersöz meme kanserinde erken tanı için tarama çağrısı yaptı

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Birimi Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Dr. Dilşah Ersöz, meme kanserinde erken tanının tedavi sürecini kolaylaştırdığını ve memeyi koruyucu ameliyatlara imkan sağladığını belirterek kadınlara düzenli tarama ve hekim kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı kadınların memelerini kaybetme korkusuyla tarama programlarına katılmadığını ve hekim muayenesini ertelediğini söyledi.

Bu korkuların erken tanı imkanını azaltabildiğine dikkati çeken Ersöz, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin memeyi koruma şansını artırdığını ifade etti.

Kadınların kendi kendine meme muayenesini ve sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Ersöz, "Kendi kendine meme muayenelerinizi aksatmazsanız, tarama programlarına başvurursanız, hekim muayenelerini aksatmazsanız erken tanı şansınız ve memenizi koruma şansınız o kadar artacaktır." dedi.

Meme kanserinde tarama programlarına zamanında katılmanın ve şüpheli durumlarda gecikmeden hekime başvurmanın tedavi sürecinde önemli rol oynadığını belirten Ersöz, cerrahi alanda son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Günümüzde memeyi korumaya yönelik ameliyatların öncelikli hedefler arasında yer aldığını aktaran Ersöz, "Biz de günümüzde özellikle memeyi korumaya yönelik ameliyatlar yapıyoruz. İlk planda tüm yaş gruplarında amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA