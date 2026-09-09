Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Arda Çınarlı'nın (19) kullandığı 59 APY 626 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen motosiklet daha sonra bir otobüsün altına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çınarlı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA