Tekirdağ'da deprem riskine karşı iş birliği protokolü

Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla "Tekirdağ Deprem Bina ve Envanterleri Projesi" protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende, protokol Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, il genelinde deprem risklerinin azaltılması, yapı güvenliğinin artırılması, afet farkındalığının yaygınlaştırılması, bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarının desteklenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına teknik danışmanlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

İş birliği doğrultusunda deprem mühendisliği ve yapı teknolojileri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

Kamu binaları ile kritik tesislerin deprem güvenliğine yönelik teknik değerlendirmeler yapılacak, eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve tatbikatlar düzenlenecek.

Protokol çerçevesinde ayrıca afet risk azaltma ve afet yönetimi çalışmalarına destek verilmesi, laboratuvar testleri ile teknik incelemelerin gerçekleştirilmesi, bilimsel yayın, proje ve rapor hazırlıklarında ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Öğrenci, akademisyen ve kamu personelinin ortak bilimsel ve teknik çalışmalara katılımının teşvik edilmesinin de öngörüldüğü protokolle, üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA