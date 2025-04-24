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Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Tekirdağ Valiliği, İstanbul Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle ildeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca belirli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Tekirdağ'da da hissedildiği hatırlatılarak, 24 Nisan'da eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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