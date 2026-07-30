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Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

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Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA
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