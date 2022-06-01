Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması - Haberler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden 'Çocuklar kaçırılıyor, böbreklerini alıp satıyorlar' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bunları yapanlar hakkında işlem başlatılacağı kaydedildi.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde son günlerde sosyal medya üzerinden ve WhatsApp gruplarından bazı görseller birlikte, "Dikkat dikkat. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Vize, Çorlu, Tekirdağ, Trakya bölgesinde duyurulur. Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp satıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Dün her yerde anons yapıldı. Farklı konumlarda bulunuyorlar bilginize herkes paylaşsın" ile "Arkadaşlar, Çerkezköy'de kılık değiştirip çocuk kaçıran türbanlı var. Lütfen tek başına kime dışarı çıkmasın akşamları. Durum ciddi, küçük kız kardeşlerinizi hiç bir yere salmayın kesinlikle. Herkes hikayesinde lütfen paylaşsın, her yere yayalım" paylaşımları yapıldı.