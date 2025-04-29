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Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi Sergisi Açıldı
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Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, Çanakkale Zaferi'ni anlatan 35 fotoğraf sanatseverlerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, serginin genç nesillerin tarih bilincini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da, Çanakkale Zaferi sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, zaferi anlatan 35 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.

Açılış töreninde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Karaküçük, serginin özellikle genç nesillerin tarih bilincini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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