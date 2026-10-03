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Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda tasavvuf musikisi konseri verildi

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Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda tasavvuf musikisi konseri verildi
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Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında tasavvuf musikisi konseri düzenlendi. İl Müftülüğü ile Neva Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu işbirliğindeki programa din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

Tekirdağ İl Müftülüğü ve Neva Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu işbirliğinde İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası videosu izlendi.

Ardından Neva Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne aldı.

Topluluk sanatçıları tarafından seslendirilen tasavvuf musikisi eserleri, programa katılanlar tarafından ilgiyle dinlendi.

İl Müftü Yardımcısı Remzi Karadoğan, Süleymanpaşa Müftüsü İbrahim Türedioğlu, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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