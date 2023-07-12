Villaya kaçakçılık operasyonu! Piton yılanı, aslan ve maymun ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanını ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir baskın düzenleyen polis ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TİCARETİNİ YAPIYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Marmaraereğlisi ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri" kategorisine giren hayvanların beslediği ve sosyal medya üzerinden ticaretini yaptığı tespit etti.

ASLAN, MAYMUN, PİTON ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri ekipleri tarafından şahsın villasında yapılan aramada; 1 adet aslan, 1 adet maymun, 1 adet piton yılanı ele geçirildi. Tespit edilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.