Tekirdağ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.D. (20), C.Ü. (19), A.N. (18) ve B.A. (28) adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bağlık Mahallesi'ndeki Çamlıbel Parkı'nda dün Ö.D, C.Ü, A.N. ve B.A. ile B.D. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, B.D. yaralanmıştı.

Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA