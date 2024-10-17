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Tekirdağ'da 'Bilmeyen Kalmasın 4' Etkinliği Başladı

Tekirdağ'da 'Bilmeyen Kalmasın 4' Etkinliği Başladı
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Tekirdağ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bilmeyen Kalmasın 4' etkinliği, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde başladı. 3 gün sürecek etkinlikte 25 atölye, sergi, gökevi ve bilim seminerleri yer alıyor. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlik, bilim ve öğrenmeyi ilim kültürü haline getirmeyi amaçlıyor.

Tekirdağ Valiliği tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Süleymanpaşa Belediyesinin katkılarıyla "Bilmeyen Kalmasın 4" etkinliği başladı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, 25 atölye, sergi, planetaryum (gökevi), deney gösterileri ve farklı bilim seminerleri yer alıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Çek, etkinliğin 3 gün boyunca süreceğini ve öğrencilerin farklı alanlarda bir çok etkinliği deneyimleyeceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise öğrencileri hayatı kolaylaştıracak yeni yollar keşfetmelerini için teşvik ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin bilgi, beceri ve düşünme kapasitelerini yükseltmek. için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini aktaran Yeniyol, "2017, 2018 ve 2021 yılların da düzenlediğimiz bu şenliklerde toplam 139 atölye, 7 seminer ve bir çok bilimsel çalışma ile binlerce katılımcıya ulaşarak, bilim ve öğrenmeyi ilimizde bir kültür haline getirme yolunda önemli adımlar attık."diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, Vali Yardımcısı Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve öğrenciler stantları gezdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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