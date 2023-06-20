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Tekirdağ'da Atlı Jandarma Timi Görev Başında

Tekirdağ'da Atlı Jandarma Timi Görev Başında

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Tekirdağ'da vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde atlı jandarma timi görev alacak. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Süleymanpaşa ilçesine geldi. Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.

Tekirdağ'da vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde atlı jandarma timi görev alacak.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Süleymanpaşa ilçesine geldi.

"Heybet" ve "Kafkas" adlı atla göreve başlayacak jandarma ekibi, görev bölgelerine geçmeden ilçedeki sahil dolgu alanında devriye yaptı.

Vatandaşlar atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Nevşehir Tekirdağ Jandarma Güncel Haberler

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