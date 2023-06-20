Tekirdağ'da Atlı Jandarma Timi Görev Başında

Tekirdağ'da vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde atlı jandarma timi görev alacak. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Süleymanpaşa ilçesine geldi. Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.