Ergene, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı
Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.