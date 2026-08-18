Haberler

Süleymanpaşa ve Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Filipinler'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı

Ülke bu haberle sarsıldı! Okula silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı