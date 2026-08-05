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Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı

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Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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