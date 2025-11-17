Tekirdağ'da Aile İçi Şiddet İhbarı Üzerine Uyuşturucu Operasyonu
Çerkezköy'de polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği adreste şüpheli C.Y. üzerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu emdirilmiş peçeteler buldu. Şüpheli tutuklandı.
TEKİRDAĞ(AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan "aile içi şiddet" ihbarı üzerine adrese giden ekipler, C.Y.'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.
Evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel