Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da olası bir deprem sonrası AFAD akredite ekipleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda arama kurtarma ekiplerinin sorumluluk alanları belirlendi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Tekirdağ'da olası bir deprem sonrası AFAD akredite ekipleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan AFAD akredite ekipler ile enkazda arama kurtarma eğitimi almış ekiplerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, kurum müdürleri ile akredite arama kurtarma ekipleri ve eğitimi almış ekiplerin temsilcileri katıldı.

Marmaraereğlisi Başsavcısı Çakır'a ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Çakır'ı ziyaret etti.

Ziyarette Turanlı ve Çakır bir süre sohbet etti.

Başsavcı Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turanlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Okuldaki Türk bayrağı skandalında çok sayıda tutuklama
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

'Boncuk' yine yüzleri gülümsetti
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması