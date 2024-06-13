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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

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Tekirdağ'da düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında festival ateşi yakıldı. Festival, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve protokol üyelerinin katılımıyla başladı.

Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında festival ateşi yakıldı.

Köprübaşı mevkisinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibinin katılımıyla oluşturulan kortej, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

Belediye Başkanı Nallar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Nallar, festivalin yarım asırdır sürdüğünü söyledi.

Organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Nallar, bu tür festivallerde birlik ve barberliğin de arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yüceer, Nallar ve protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Festival, 16 Haziran Pazar günü sona erecek.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ile İlhami Özcan Aygun da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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