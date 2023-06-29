Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir imalathanede kaçak içki üretimi yapıldığını tespit etti. Operasyonda 371 ton kaçak içki ele geçirildi ve işletme sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 371 ton kaçak içki yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 371 ton kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine Mürefte Mahallesi'ne bir imalathanede kaçak içki üretimi yapıldığını bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda kaçak olarak üretilen 371 ton şarap geçirdi. Ekipler, tesiste üretim yapan işletme sahibi İ.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.