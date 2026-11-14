Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos dalgalarla sahile kırmızı yosun taşıdı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos dalgalarla sahile kırmızı yosun taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da 3 gündür etkili lodos, kıyıya yosun sürükledi; sahil kesimleri kırmızı yosunla kaplandı. Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, sadece kötü koku yaptığını ve kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini söyledi.
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.
Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını söyleyerek, "Lodos veya poyraz esince zaman zaman böyle yosun birikiyor. Sadece kötü koku yapabiliyor, çevreye başka bir zararı yok." dedi.
Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini dile getirdi.