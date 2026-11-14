Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos dalgalarla sahile kırmızı yosun taşıdı

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Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını söyleyerek, "Lodos veya poyraz esince zaman zaman böyle yosun birikiyor. Sadece kötü koku yapabiliyor, çevreye başka bir zararı yok." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA