Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos dalgalarla sahile kırmızı yosun taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 3 gündür etkili lodos, kıyıya yosun sürükledi; sahil kesimleri kırmızı yosunla kaplandı. Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, sadece kötü koku yaptığını ve kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini söyledi.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte 3 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını söyleyerek, "Lodos veya poyraz esince zaman zaman böyle yosun birikiyor. Sadece kötü koku yapabiliyor, çevreye başka bir zararı yok." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Ve beklenen son: Yeniden Süper Lig'de
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu74

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı15

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Türkiye şehitlerini uğurladı! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar