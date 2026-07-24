Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni

Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın ve Tekirdağ Gazeteciler Derneği Başkanı Özkan Dikmen anıta çelenk sundu.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 24 Temmuz'un, Türkiye Gazeteciler Cemiyetince 1948'de Basın Bayramı olarak ilan edildiğini söyledi.

Türk basın tarihinde 24 Temmuz'un önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yalçın, "Gazetecilik, dışarıdan bakıldığında yalnızca haber yazmak ya da fotoğraf çekmek gibi görülebilir. Oysa bizler çok iyi biliyoruz ki gazetecilik, gecesi olmayan, bayramı olmayan, tatili olmayan, çoğu zaman ailesinden ve sevdiklerinden fedakarlık yapmayı gerektiren büyük bir sorumluluktur." dedi.

Yalçın, güçlü bir demokrasinin, özgür ve güçlü bir basınla mümkün olduğunu dile getirdi.

Dikmen de gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerin gününü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA