Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem

4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem

Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu: Renkli Yürüyüş Etkinliği

Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu: Renkli Yürüyüş Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Balkan ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş kent merkezinden başladı. Balkan ülkelerinden bayram nedeniyle gelen çocukların geleneksel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan bando işliğindeki yürüyüşe katılanlara, yol boyunca toplanan vatandaşlar da destek verdi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.