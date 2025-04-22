Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu: Renkli Yürüyüş Etkinliği
Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe Balkan ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel kıyafetleriyle katıldı.
TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş kent merkezinden başladı. Balkan ülkelerinden bayram nedeniyle gelen çocukların geleneksel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan bando işliğindeki yürüyüşe katılanlara, yol boyunca toplanan vatandaşlar da destek verdi.
Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel