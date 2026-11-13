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Tekirdağ Çorlu'da metruk evin çöken bölümü park halindeki otomobili hasara uğrattı

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Tekirdağ Çorlu'da metruk evin çöken bölümü park halindeki otomobili hasara uğrattı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı metruk evin bir bölümü, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar oluşurken ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle daha önce boşltılan 2 katlı müstakil evin bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar meydana gelirken, ev çevresinde önlem alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar gün içinde yer yer etkili oldu. Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde saat 19.00 sıralarında çökme meydana geldi. Yapının çöken bir kısmı ev önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

İhbarla adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Mahallede toplanan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Hasar gören otomobil de bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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