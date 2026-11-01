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Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki E.G. yönetimindeki 34 H 0922 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen E.Y. yönetimindeki 34 ZA 3356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ve TIR'da hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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