Tekirdağ Çerkezköy'de fabrika yangını söndürüldü, 2 işçi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında kaynak sırasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.
Yangın, akşam saatlerinde Veliköy Mahallesi'nde bulunan Kosikoop Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çıktı. Fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangın nedeniyle tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.