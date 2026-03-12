Haberler

Erzincan'da engelli kişinin kayak yapma hayali gerçek oldu

Güncelleme:
Erzincan'da özel gereksinimli Ayşe Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi. 32 yaşındaki Yalçın, kayak yapma isteğini Ergan Dağı'nda gelen antrenörler sayesinde hayata geçirdi. Vali Hamza Aydoğdu, Ayşe'nin başarı hikayesini paylaştı.

Kentte yaşayan 32 yaşındaki Ayşe Yalçın, 7 yaşındayken geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı.

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Yalçın'ın kayak yapma hayali, Ergan Dağı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak antrenörü Canser Atila tarafından gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalyesine takılan özel bir aparatla teleski kullanarak 1800 rakıma çıkıp kayak yapan Yalçın'a daha sonra yamaç paraşütü mili takım antrenörü Barış Çelik tarafından yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, görüntüleri, sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı:

"Ayşe kızımızın bir hayali vardı. Ergan Dağı'nın o bembeyaz zirvesinde özgürce süzülmek. Biz sadece o hayale eşlik ettik. Ayşe, karın üzerindeki o ilk süzülüşüyle tekerlekli sandalyenin bir engel değil, sadece bir araç olduğunu, asıl özgürlüğün ruhumuzda başladığını herkese kanıtladı. 'Peki ya gökyüzü?' diye sordu sonra. 'En büyük hayalim bir kuş gibi özgürce uçmak' dediğinde, o hayali bulutlarla buluşturmak bizim için bir gönül borcu oldu. Ayşe aldığı paraşüt eğitimiyle yakında gökyüzünde hayallerine kanat açacak. Hayat, yapamazsın diyenlere inat, Ayşe'nin cesaretiyle çok daha güzel."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
