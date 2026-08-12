Karaman'da Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da gerçekleştirildi.

Karaman Stadyumu yerleşkesinde 10 Ağustos'ta başlayan organizasyona, 3 gün boyunca 13 ilden 155 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde sporcular, Merkez Spor Salonu yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde 500, 600, 3000 ve 5000 metre yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Etkinlikte takımlar kategorisinde Kocaeli birinci, İstanbul ikinci, Kayseri ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA