Haberler

Tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet, hafif ticari araca çarptı; kaza kamerada

Tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet, hafif ticari araca çarptı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emirhan K. (25), seyir halindeki motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Emirhan K. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kazadan saniyeler önce hafif ticari aracın arkasından geçen yayanın, motosikletin çarpmasından son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...