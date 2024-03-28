TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan: Mide ilaçlarına ilişkin karar eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mide ilaçlarına ilişkin kararıyla ilgili, "Tasarruf amacı ile yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar, eşdeğer ilaç uygulamasını, dolayısıyla da eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak yanlış uygulamalardır" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından birinin olması durumunda muadilinin bedelinin kurum tarafından ödenmeyeceği bir uygulama başlattı.

Yeni düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Nurten Sayar, şunları belirtti:

"Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek.

Mide ilaçları hepimizin günlük hayatımızda kullandığı ve ihtiyaç duyduğu ilaçlardır. Eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza 'ilacın ödenmiyor, çünkü başka bir etken maddeli ilaç elinde mevcut görünüyor' demek zorunda kalacak olmamızdan son derece üzgünüz. Aslında bu mide ilaçlarının ödeme sisteminde yaptığı değişikliği SGK kurum olarak kendisi duyurmalıydı, ancak bu uygulamayı herhangi bir yazılı duyuru ya da düzenleme olmadan hayata geçirdi.

Tasarruf amacı ile yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar 'eşdeğer ilaç' kavramına da zarar vermektedir. Çünkü bu 6 grup mide ilaçlarının etken maddeleri tamamı ile farklı ve birbirleriyle eşdeğer değildir. Böyle uygulamalar eşdeğer ilaç uygulamasını, dolayısıyla da eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak yanlış uygulamalardır. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bu tür uygulamaların eczacılarınızdan kaynaklanmadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tasarrufu olduğunu bilmelerini istiyoruz."