Teis Başvurdu Sgk Açıkladı: İlaçları Enkaz Altında Kalan Kronik Hastalar Bir Defaya Mahsus İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS) başvurusu sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 ili etkileyen depremde ilaçları göçük altında kalan kronik hastaların raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz alabileceklerini duyurdu.

TEİS, pazartesi günü meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde kronik hastalığı olan ve ilaçları enkaz altında kalan depremzedelerin kaybolan ilaçlarını alabilmeleri için SGK'ya başvurdu. Konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Kronik hastalığı olan depremzede vatandaşlara ilaç almaları için Medula sistemi ayarlandı" mesajını vererek şunları kaydetti:

"SGK, KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN DEPREMZEDELERİN İLAÇLARINI BİR DEFAYA MAHSUS REÇETESİZ KARŞILAMASINI SAĞLAYACAK"

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye olmak üzere toplam 10 ildeki vatandaşlarımızın yıkık ve göçük altında kalan, kaybolan ilaçları ile ilgili sorun yaşamamaları için sendika olarak SGK'ya başvuruda bulunduk. SGK da kronik rahatsızlığı olan depremzede vatandaşlarımızın ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz karşılanacağı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Depremzede vatandaşlarımızın SGK Medula Sistemindeki ikametgahlarına bakılarak ülkemizdeki tüm eczanelerden raporlu ilaçlarını alabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumundan eczacılar olarak isteğimiz depremzedelerin muayene ücretlerinden muaf tutulmalarıdır.

"DOKTORLAR RAPORU OLMAYAN HASTALARA DOĞAL AFET PROVİZYON TİPİNİ SEÇEREK REÇETE YAZABİLECEK"

Eğer depremzedenin reçetesi yoksa eczanelerimize gelerek son 3 ayda aldığı raporlu ilaçlarını 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) kodu seçerek bir sefere mahsus olmak üzere verebileceğiz. Elektronik veya kağıt reçete yazan doktor 'doğal afet' provizyon tipini seçerek reçete yazabilecek ve depremzedelerimiz ilaç alma zamanı gelmemiş olsa bile kronik hastalıklarının ilaçlarını alabilecektir. Böylece raporlu ilaçları deprem yıkıntılarında kalarak ezilen, kaybolan vatandaşlarımıza SGK tarafından ilaçları için kolaylık sağlanmış oldu."

SGK'nın Medula duyurusu şöyle:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye illerinde kayıtlı vatandaşlarımızın eczanelere müracaatlarında; kronik hastalık raporu olan ve son 3 ay içerisinde raporla ilaç temin eden kişilerin bu ilaçlarını bir sefere mahsus olarak reçetesiz karşılanmasına yönelik sistemden 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) uyarı kodunun seçilerek işlem yapılması, e-reçete ile yapılan başvurularda; hekim tarafından provizyon tipi DOĞAL AFET seçilmiş ise reçete kaydına devam edilmesi, DOĞAL AFET seçilmemiş ise eczane tarafından uyarı kodu 485-Doğal Afet (reçeteli ilaç tedavisi) seçilerek işlem yapılması, kağıt reçete ile yapılan başvurularda Provizyon tipi olarak DOĞAL AFET bölümünün seçilerek işlem yapılması gerekmektedir. Duyuru kapsamındaki işlemler Geçici Koruma Kanunu Kapsamında Olan Yabancılara ait reçete ve ilaçlar için de geçerli olacaktır."