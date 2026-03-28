Trabzon'da "tehdit" olayının tarafları sahipsiz hayvanlar yararına bağış şartıyla uzlaştı

Trabzon'da tehdit ve hakaret şikayetiyle ilgili dosyadaki taraflar, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (TRAHAYKO) bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan E.İ, E.N.P'nin sosyal medya hesabı üzerinden sesli mesajla kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

E.İ'nin şikayeti üzerine, E.N.P. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hakaret suçunun, ön ödeme kapsamına girmesi nedeniyle şüphelinin belirlenen para cezasını ödemesi sonucu soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda, "tehdit" suçu dolayısıyla dosya uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmelerde E.İ, şüphelinin TRAHAYKO'ya bağış yapmasını istedi.

Uzlaşma şartını kabul eden E.N.P, TRAHAYKO'ya 40 bin lira bağışta bulundu.

Böylece E.N.P. hakkında "tehdit" suçundan da dava açılmayacak.