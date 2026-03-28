Haberler

Trabzon'da "tehdit" olayının tarafları sahipsiz hayvanlar yararına bağış şartıyla uzlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen kişiyle uzlaştı. Uzlaşma şartı olarak Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 40 bin lira bağışta bulunuldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan E.İ, E.N.P'nin sosyal medya hesabı üzerinden sesli mesajla kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

E.İ'nin şikayeti üzerine, E.N.P. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hakaret suçunun, ön ödeme kapsamına girmesi nedeniyle şüphelinin belirlenen para cezasını ödemesi sonucu soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda, "tehdit" suçu dolayısıyla dosya uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmelerde E.İ, şüphelinin TRAHAYKO'ya bağış yapmasını istedi.

Uzlaşma şartını kabul eden E.N.P, TRAHAYKO'ya 40 bin lira bağışta bulundu.

Böylece E.N.P. hakkında "tehdit" suçundan da dava açılmayacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek

Bir körfez ülkesinden İran'a zeytin dalı: Kimse bir yere gitmeyecek
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı

Hakkındaki gelişme bomba!