Tedmur Hapishanesi'nin Yıkımı ve İnsan Hakları İhlalleri

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, devrik Beşşar Esed rejimi dönemindeki en kötü hapishanelerden biri olarak bilinen Humus'taki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ni görüntüledi.

AA, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından alıkonulanların tutulduğu, sistematik insan hakları ihlalleri ve işkencelere maruz kaldığı cezaevlerini kayıt altına almaya devam ediyor.

Görüntülerde, devrik lider Esed'in amcası Rıfat Esed'in komutasındaki birliklerin, 1980'de büyük çoğunluğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu silahsız 1000 kişiyi öldürdüğü yer olarak bilinen Tedmur Hapishanesi'nin artık harabeye döndüğü görülüyor.

Birçok yapının yıkıldığı hapishane yerleşkesinde, iç mekanlar da bu yıkımın izlerini taşıyor. Bazı alanlarda hala ayakta kalan yapılar bulunuyor.

Daha önce İran tarafından karargah olarak kullanılan hapishanenin ofislerinde yere saçılmış çok sayıda doküman görüntülere yansıdı.

Terör örgütü DEAŞ, 2015'te Tedmur'u ele geçirmiş, daha sonra Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ni patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail güçleri de Humus'a bağlı Tedmur ilçesine hava saldırıları düzenlemişti.