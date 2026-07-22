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Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
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Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki A.Y., tedavi gördüğü Devlet Hastanesinden üst düzey donanıma sahip Harran Üniversitesi Hastanesine ambulans helikopterle sevk edildi.

Şırnak'ta tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Şırnak Devlet Hastanesinde süren 55 yaşındaki A.Y'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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