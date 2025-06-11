Tedavi Gören Çocuklar Kayseri'yi Gezdi

Tedavi Gören Çocuklar Kayseri'yi Gezdi
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Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Şeyma Nur Gündoğan ve Fatih Palmanak, Bayram sonrası Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Vali Çiçek ve Rektör Altun, çocukların gezi talebini yerine getirerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Şeyma Nur Gündoğan ve Fatih Palmanak, Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ERÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Çiçek ve Altun, şehir dışından gelerek tedavisi devam eden ve Kayseri'yi gezme imkanı bulamayan Şeyma Nur ile Fatih'in gezi talebini geri çevirmeyerek bayram dönüşü isteklerini yerine getirdi.

Bu kapsamda, Şeyma Nur ve Fatih, Kayseri Bilim Merkezi ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Valiliğe de ziyaret gerçekleştiren minikler, Vali Çiçek ve Rektör Altun'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Vali Çiçek, Şeyma Nur ve Fatih'e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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