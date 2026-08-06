Manisa'da bıçaklı saldırıda yaralanan genç, hastanede nişanlısıyla evlendi

MANİSA'da uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Fatih Aslan, tedavi gördüğü hastanede nişanlısı Aysel Çelik ile hayatını birleştirdi. Sağlık çalışanları ve aile yakınlarının katıldığı törende; çiftin nikah şahitliğini, doktoru Doç. Dr. Demet Yaldız üstlendi.

Fatih Mahallesi Yeni Cider Yolu'nda 2 Temmuz'da, 45 M 6045 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Aslan ile 59 ND 300 plakalı otomobili kullanan Ümit Can A. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerinin araçlarına zarar verdi. Çıkan kavgada Fatih Aslan, vücudunun 5 farklı yerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Aslan, doktorların müdahalesiyle zorlu süreci atlattı.

DOKTORU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Tedavisi süren Fatih Aslan, nişanlısı Aysel Çelik ile hastanede düzenlenen törenle evlendi. Sağlık çalışanları ile aile yakınlarının tanıklık ettiği törende, duygu dolu anlar yaşandı. Çiftin nikah şahitliğini ise Aslan'ın tedavi sürecini yakından takip eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Demet Yaldız yaptı. Öte yandan olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Ümit Can A.'nın, Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı