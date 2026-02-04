Samsun'da tedavileri tamamlanan pelikanlar doğaya salındı

UNESCO Doğal Miras Alanı statüsünde geçici listede bulunan Samsun'un Kızılırmak Deltası'nda tedavi gören 2 ak pelikan iyileştikten sonra doğaya bırakıldı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gagası kırıldığı için beslenmekte zorluk çeken ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Delta içindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülen pelikan burada tedavi altına alındı.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu tarafından yaklaşık 1 ay tedavi edilen ak pelikanın gagası iyileşti.

Öte yandan vatandaşlar tarafından halsiz şekilde bulunan diğer ak pelikanın da 3 haftadır devam eden tedavisi sona erdi.

Pelikanlar tedavilerinin ardından Kızılırmak Deltası'nda yeniden doğaya bırakıldı.