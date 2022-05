TED, "dijital obezite salgını"nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak

SELÇUK, İZMİR (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Kovid-19 sonrası yeni bir salgın ortaya çıkaran "dijital obezite" üzerine 14 Mayıs'ta uluslararası eğitim forumu düzenleyeceklerini ve sonrasında hazırlayacakları stratejik planı kamuoyunun dikkatine sunacaklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta 5. Uluslararası Eğitim Forumu olarak TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM'in organizasyonuyla gerçekleşecek etkinliğin bu seneki temasının "dijital obezite" olacağını ifade etti.

Son 2,5 yıldır dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğine ve bu süreçte teknolojinin, dijitalleşmenin gücünü yanına alarak hızlı şekilde ilerlediğine işaret eden Pehlivanoğlu, "Daha önceleri aşının bulunması bile yıllar alırken teknoloji sayesinde çok daha hızlı ve kontrollü bir şekilde bu salgından kurtulduk ama insanoğlu çok daha riskli bir salgınla karşı karşıya. Bu salgının yeni adı dijital obezite." dedi.

Dijitalleşme ve teknolojinin getirdiği imkanların iyi yönetilmediğinde insanı insan yapan temel ögelerden giderek uzaklaşıldığına dikkati çeken Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşme olmadan olmuyor, onunla olduğumuz her an da daha fazla yalnızlaşıyor, yani insan olmanın temel ögelerinden uzaklaşıyorsunuz. Zihin şişmanlığı olarak da tanımlanabilen dijital obezite, dijital içerikleri gereğinden fazla kullanma sonucunda oluşan bir risk. Yeni kuşağın bilgi çağının dili ile büyümüş olması, bu dili kullanmayı bildikleri anlamına gelmiyor. Karar vericilerin yapması gereken bu dilin nasıl sıhhatli şekilde kullanılacağını belirlemek. Aksi takdirde, vücutta oluşan şişmanlık ve obezite gibi riskler, dijitalleşmenin getirdiği risklerle bütünleşerek insanoğlu ve gelecek için ciddi tehditler barındırıyor. Bunları çözümlemek için Türk Eğitim Derneği, 94 yıllık bir sivil toplum örgütü olarak her konuda olduğu gibi burada bir öncülük yapmak istedik ve çok kapsamlı bir uluslararası kongre düzenleme kararı aldık."

Uluslararası kongrenin açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kendisinin yapacağını aktaran Pehlivanoğlu, ana konuşmacının ise "Teknolojiye Karşı İnsanlık" kitabıyla tanınan fütürist yazar The Futures Agency'nin kurucusu Gerd Leonhard olduğunu belirtti.

4 siyasi parti temsilcisi dijitalleşmeyi tartışacak

Pehlivanoğlu, kongrede "Dijital obezite nedir?", "Eğitim ve Dijitalleşme", "Siyaset ve Dijitalleşme", "Dijital çağda çocukluk ve ebeveynlik", "İş dünyası ve dijitalleşme" olmak üzere 5 farklı konuda panel düzenleneceğini kaydetti.

Dijital obezite başlığının, psikolog yazar Prof. Dr. Acar Baltaş moderatörlüğünde T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile yurt içi ve dışından alanında uzman akademisyenlerce tartışılacağını anlatan Pehlivanoğlu, ayrıca dijitalleşmenin eğitim platformundaki etkisinin "Eğitim ve Dijitalleşme" panelinde ele alınacağını, "Siyaset ve Dijitalleşme" oturumunda ise 4 siyasi parti temsilcisinin katılımıyla siyasetin dijitalleşmeye nasıl baktığının tartışılacağını söyledi.

Dijitalleşmenin ebeveynlik üzerine psikolojik etkilerinin de "Dijital çağda çocukluk ve ebeveynlik" panelinde tartışılacağını aktaran Pehlivanoğlu, "İş dünyası ve Dijitalleşme" panelinde TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB temsilcilerince iş dünyasının dijitalleşmeye bakışının ele alınacağını belirtti.

Selçuk Pehlivanoğlu, kongreden çıkacak sonuçlara göre dijital obezite konusunda öncü bir kamuoyu kampanyası başlatmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sonrası yeni bir salgın oluşturan dijital obezite konusunda 14 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz uluslararası kongreden çıkacak sonuçlar ve TEDMEM'in yaptığı diğer çalışmaları birleştirip ülke yöneticilerine ve eğitim dünyasına dijitalleşme üzerine bir yol haritası ortaya koymayı hedefliyoruz. TEDMEM, dijital obezite üzerine veriye dayalı çok kapsamlı incelemeler yaptı. Bu forumda, çeşitli paydaşlardan çıkacak görüşleri derleyerek Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, siyasi partilere, sendikalara, iş dünyasına sunacağımız stratejik plan ile dijital obezite konusunu bir kamuoyu kampanyasına dönüştürmek istiyoruz."

"Çözüm, müfredata ders koymak değil, müfredatın içinde bilinçlendirmek"

Selçuk Pehlivanoğlu, dijital obezite konusunda şahsi görüşünün sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Y ve Z kuşağı dayatmalara karşı reaksiyonel bir kuşaktır. Onları istediğiniz kalıplara sokup makul vatandaş olarak yetiştiremezsiniz. Yapılması gereken şey müfredata ders koymak değil, müfredatın içinde bilinçlendirmek. Bunun adı eğitim camiasında dijital okuryazarlık, yani dijital bilinç. Bu bilinci oluşturduğunuz zaman kuşaklar zaten bilgiyi doğru kullanacaktır. Sakın kuşağa güvensizlik içinde olmayalım, onlar aslında bizden çok daha fazla çevreye ve liyakata duyarlılar, onlar bizden çok daha fazla bilgi ve yanlış bilgi arasındaki farkı görebiliyor. Ancak teknolojinin dilini doğru kullanmaları için doğru strateji ile hareket edilmesi gerekiyor."