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Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim Haber Videosunu İzle
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz yıl oğlu Mylan'ı kucağına alan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, doğum kilolarından tamamen kurtularak Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü ismin, kırmızı ve transparan elbisesiyle yaptığı cesur seçim dikkat çekti.

  • Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025'te oğlu Mylan'ı dünyaya getirdi.
  • Pamuk, Paris Moda Haftası'na derin göğüs dekolteli ve transparan kırmızı bir elbiseyle katıldı.
  • Oyuncunun kıyafeti sosyal medyada beğeni ve eleştiri olarak ikiye bölünmüş yorumlar aldı.

2024 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini kısa süre sonra bebek müjdesiyle taçlandıran Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çifti, 29 Ocak 2025 tarihinde oğulları Mylan'ı kucaklarına almıştı. Doğum sürecinin ardından setlere ve ekranlara ara veren güzel oyuncu, sessizliğini dünya modasının kalbinin attığı Paris'te bozdu.

PARİS'TE İDDİALI DÖNÜŞ

Doğum sonrası tüm kilolarından hızla kurtulduğu gözlenen Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası'ndaki şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkinliğe katılırken kırmızı rengin ön planda olduğu, derin göğüs dekolteli ve transparan detaylı bir elbise tercih eden oyuncu, magazin basınının ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü oyuncunun bakana bir daha baktıran bu iddialı ve cesur seçimi, sosyal medya platformlarında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Pamuk'un tarzı, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. Tarzını savunan ve beğenen bir kesim oyuncu için 'çok iyi' ve 'oldukça iddialı' gibi övgü dolu yorumlar yaptı. Kıyafeti abartılı bulan kullanıcılar ise eleştirilerini esirgemeyerek; 'aşırı açık', 'giyinmemiş', 'neresini açacağını şaşırmış' ve 'kına gecesi varmış gibi' şeklinde yorumlarda bulundular.

Kaynak: Haberler.com
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