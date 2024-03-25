Üye Girişi
Haberler

TDV Yemen'de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Yemen'de açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişi yararlanacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan koordinatörlüğünde "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında şebeke suyunun olmadığı Yemen'de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı.

Alkan, Marib şehrinde bulunan Sahnul-Vatan bölgesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişinin istifade edeceğini belirtti.

Su kuyusu ve vakıf çeşmesinin 160 metre derinliğinde, 13 metre yüksekliğinde ve 80 tonluk depoya sahip olduğunu aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Bölgede 6 bini aşkın ev bulunuyor ve iç savaşın etkisiyle bölgedeki evlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu evlerin hiçbirinde şu an şebeke hattı mevcut değil. İnsanlar tankerlerle satın aldıkları suları evlerinin çatısına koydukları bidonlara depolayarak su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Marib Belediyesi bölgede şebeke hattı çalışması başlattı. İnşallah buradan çıkan su kısa süre sonra insanların evlerinde akmaya başlayacak."

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Yemen Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title