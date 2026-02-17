Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan'da 900 aileye gıda yardımı yaptı

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan öncesinde Özbekistan'da 900 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Yardımlar, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği aracılığıyla 'Vaqf Yardımlaşma Fonu' yetkililerine teslim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan öncesinde Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda yardımında bulundu.

TDV'nin ramazan dolayısıyla hazırladığı gıda yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki "Vaqf Yardımlaşma Fonu" yetkililerine teslim edildi.

Hazırlanan 900 gıda paketi "Vaqf Yardımlaşma Fonu" aracılığıyla ülkenin Surhanderya bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Din Hizmetleri Müşaviri Türk, yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi Özbek ailelerin sofralarında çeşit oluşturmak, ağız tadına katkıda bulunmak ve sofralarını paylaşmak amacıyla 900 aile için gıda paketleri hazırladıklarını kaydetti.

Türk, söz konusu yardımların ülkenin Surhanderya bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirterek, dağıtıma Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vaqf Yardımlaşma Fonu'nun destek sağlayacağını vurguladı.

Vaqf Yardımlaşma Fonu Dış İlişkiler Daire Başkanı Mircalal Kasimov da TDV tarafından sağlanan gıda yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, gıda paketlerinin en kısa zamanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını dile getirdi.

Her biri 20'şer kilogram olarak hazırlanan gıda paketlerinde un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, tuz ve şeker gibi kuru gıda ürünleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
