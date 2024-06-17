Üye Girişi
Haberler

TDV, Kazakistan'daki engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Kazakistan'daki engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı. TDV, 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında bu bayram, ülkede 100 büyükbaş kurbanlık kesti. Başkent Astana'daki Kazakistan Müslümanlar İdaresi Görme Engelliler Vakfında düzenlenen etkinlikte TDV görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Kazakistan'daki engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

TDV, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında bu bayram, ülkede 100 büyükbaş kurbanlık kesti.

Başkent Astana'daki Kazakistan Müslümanlar İdaresi Görme Engelliler Vakfında düzenlenen etkinlikte TDV görevlileri, ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Neşet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibarıyla Kazakistan'ın 4 büyük kentinde kurban kesimlerini tamamladıklarını söyledi.

Bodur, bugün dağıtımlara başladıklarını ve bu bayram ülkede yaklaşık 700 kurban hissesi dağıtacaklarını belirterek, "Kazakistan'da 100 büyükbaş hayvan kestik. Bunların 40 tanesini Astana'da, 30 tanesini Almatı'da, 20 tanesini Çimkent'te ve 10 tanesini de Türkistan'da kestik." dedi.

Kurban hisselerini öncelikle Kazakistan'daki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getiren Bodur, "Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanları kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin ve dostluğun zirveye ulaştığı günlerdir. Bu vesileyle tüm dünyadaki, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kazakistan Türkiye Astana Kurban Dünya Güncel Haberler

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title